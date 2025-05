A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi e di manutenzione della segnaletica verticale, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 maggio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze Impruneta;

in uscita per chi proviene da Bologna, percorrere la R65 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto, in direzione di Firenze;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, per chi proviene da Bologna.

In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna. Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, potrà regolarmente entrare in direzione Roma.