A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE NORD, IMMISSIONE A11 E AREA DI SERVIZIO BISENZIO OVEST

Roma, 22 febbraio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Calenzano;

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze e Pisa. In alternativa, uscire alla stazione di Calenzano, al km 278+100 della A1 ed entrare sulla A11 a Prato est;

-sarà chiusa l’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel tratto compreso tra Firenze nord e Firenze Scandicci, verso Roma.