A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud;
-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, per consentire lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione, sarà chiusa in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud.