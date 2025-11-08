A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 8 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di martedì 11 e mercoledì 12 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

-in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.