A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dei giunti di dilatazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci;

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud;

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze Scandicci.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.