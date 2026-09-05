A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 5 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud;
-dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.