A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 12 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci;

-dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma e da Bologna, per consentire lavori di manutenzione della stazione.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Roma: Firenze sud;

per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci.