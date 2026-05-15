A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Firenze sud;
in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci;
-dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud;
-dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiusa in entrata verso Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud.