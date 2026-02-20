A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione gallerie, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 febbraio, con orario 22:00-6:00;
-nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, con orario 22:00-6:00.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
-in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;
-in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.