A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione gallerie, nelle cinque notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.