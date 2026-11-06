A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud;
nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Scandicci.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.