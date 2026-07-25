A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione alla gallerie, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud;

-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

in uscita per chi proviene da Roma, uscire alla stazione di Firenze sud.