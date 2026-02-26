A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 26 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Firenze Impruneta, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 26, alle 6:00 di venerdì 27 febbraio.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio, per consentire lavori di manutenzione gallerie.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.