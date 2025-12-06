A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIDENZA

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Fidenza, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Fiorenzuola;

verso Bologna: Parma;

-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola.