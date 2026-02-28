A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIDENZA E TRATTO BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO VERSO MILANO

Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola o di Parma, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.

Si precisa che, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 marzo, la chiusura dell’entrata di Fidenza sarà effettuata, IN MODALITA’ ALTERNATA, con la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, in entrambe le direzioni, quest’ultima contestuale alla chiusura tratto Fiorenzuola-Basso Lodigiano verso Milano, al fine di garantire la disponibilità dell’alternativa;

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Casalpusterlengo, SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), o Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.