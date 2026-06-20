A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERENTINO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERENTINO
Roma, 20 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Ferentino nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiusa in uscita, per chi proviene da Napoli, per consentire attività sulle opere idrauliche.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Frosinone;
-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiusa in entrata verso Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare ad Anagni.