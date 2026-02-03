A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREE DI SERVIZIO FABRO OVEST E FABRO EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREE DI SERVIZIO FABRO OVEST E FABRO EST
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Orvieto;
in uscita per chi proviene da Firenze: Chiusi Chianciano Terme;
sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 4 e fino alla riapertura della stessa;
– dalle 22:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;
in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto;
sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di giovedì 5 e fino alla riapertura della stessa.