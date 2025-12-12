A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma e uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Orvieto;
in uscita per chi proviene da Firenze: Chiusi Chianciano Terme;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.
Si precisa che sarà chiusa la zona dedicata al parcheggio dei veicoli pesanti, all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di lunedì 15 fino alla riapertura della stessa.