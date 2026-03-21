A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST

Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e lavori di manutenzione e riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Orvieto;

in uscita per chi proviene da Firenze: Chiusi Chianciano Terme;

-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di martedì 24, fino alla riapertura della stessa.