A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo e dalle 23:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo, sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiusi Chianciano Terme; contestualmente, sarà anche chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.