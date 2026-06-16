A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;
in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di giovedì 18, fino alla riapertura della stessa.