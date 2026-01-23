A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 gennaio;

dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 gennaio:

-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;

in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto;

-contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di lunedì 26 e di giovedì 29 gennaio e fino alla riapertura della stessa.