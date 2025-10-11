A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;

-in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto, al km 451+400;

-sarà chiusa l’area di servizio Fabro est, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di martedì 14, mercoledì 15 e di giovedì 16 ottobre, fino alla riapertura dell’area di servizio.