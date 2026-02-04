A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma. Si ricorda la contestuale chiusura del tratto Chiusi Chianciano-Fabro, verso Roma, per lavori di pavimentazione; di conseguenza, l’uscita di Fabro non sarà raggiungibile per chi proviene da Firenze.

In alternativa alla chiusura dell’entrata verso Roma, si consiglia di entrare ad Orvieto;

-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;

in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze. Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di giovedì 5 e fino alla riapertura della stessa.