A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotti, sarà chiusa la stazione di Colleferro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma;

-nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.