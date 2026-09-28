A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI COLLEFERRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI COLLEFERRO
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti, sarà chiusa la stazione di Colleferro, secondo il seguente programma:
-nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma;
-nelle due notti di mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.