A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti, sarà chiusa la stazione di Colleferro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiusa in entrata verso Roma;

-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.