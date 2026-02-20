A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto, sarà chiusa la stazione di Colleferro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio in entrata verso Roma.

In alternativa, si consiglia di entrare a Valmontone;

-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 febbraio in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di uscire a Valmontone.