A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “su fosso Sacco e SS6 Casilina”, sarà chiusa la stazione di Colleferro, secondo il seguente programma:

-nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone;

-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa n entrata verso Roma;

-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone.