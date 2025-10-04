A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME

Roma, 4 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Querce al Pino”, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Fabro;

in uscita per chi proviene da Firenze: Valdichiana;

-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Valdichiana;

in uscita per chi proviene da Roma: Fabro.