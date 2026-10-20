A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 ottobre;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Valdichiana;

in uscita per chi proviene da Roma: Fabro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.