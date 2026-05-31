A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASERTA SUD. R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASERTA CENTRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASERTA SUD. R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 4 GIUGNO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare a Pomigliano Villa Literno.
Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):
-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 4 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 5 GIUGNO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano Villa Literno.
Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):
-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare a Caserta nord.