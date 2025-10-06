A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASERTA NORD

Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica orizzontale, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Caserta sud;

in uscita per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere.