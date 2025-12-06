A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPUA

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, nelle sei notti di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Caianello;

in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere.