A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPUA

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiusa la stazione di Capua, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli e da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma: Caianello;

in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere;

-dalle 21:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Caianello.