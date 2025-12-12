A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPUA

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Caianello;

in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere.