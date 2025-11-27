A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPUA

Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, nelle otto notti di venerdì 28, sabato 29, domenica 30 novembre, lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Caianello;

in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere.