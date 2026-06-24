A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CALENZANO

Roma, 24 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione nuovi conduttori dell’elettrodotto “Coluga”, nelle due notti di sabato 27 e domenica 28 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze: Firenze nord;

in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Barberino di Mugello.