A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAIANELLO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAIANELLO
Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Napoli e in uscita provenendo da Roma, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno;
-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 giugno.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dell’entrata verso Napoli, Capua;
per la chiusura dell’uscita da Roma, San Vittore.