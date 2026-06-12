A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAIANELLO

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Napoli e in uscita provenendo da Roma, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno;

-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 giugno.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata verso Napoli, Capua;

per la chiusura dell’uscita da Roma, San Vittore.