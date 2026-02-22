A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAIANELLO
Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Caianello, secondo il seguente programma:
-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 febbraio in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: San Vittore;
in uscita per chi proviene da Napoli: Capua;
-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 febbraio in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Capua;
in uscita per chi proviene da Roma: San Vittore.