A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Casalpusterlengo;

in entrata verso Bologna: i veicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Piacenza sud mentre i veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, non potranno entrare a Piacenza sud in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza e dovranno, pertanto, entrare a Casalpusterlengo;

in uscita per chi proviene da Bologna: i veicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno uscire a Piacenza sud, mentre i veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, non potranno uscire a Piacenza sud in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza e dovranno, pertanto, uscire a Casalpusterlengo.