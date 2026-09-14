A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Casalpusterlengo;

in entrata verso Bologna: i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R24).

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per il quale non è possibile entrare a Piacenza sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R24).

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per il quale non è possibile uscire a Piacenza sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.