A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;

in entrata verso Bologna: Piacenza sud, sulla stessa A1, o Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

in uscita per chi proviene da Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;

in uscita per chi proviene da Bologna, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno uscire alla stazione di Piacenza sud, sulla stessa A1, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1, verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per il quale non è possibile uscire a Piacenza sud.