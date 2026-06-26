A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna;

-dalle 21:00 di martedì 30 giugno alle 5:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: entrare alla stazione di Casalpusterlengo, sulla stessa A1;

in entrata verso Bologna, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;

in uscita per chi proviene da Bologna, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49).

In ulteriore alternativa, potranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza.