A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del viadotto “Guardamiglio”, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;

in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;

in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo o proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;

-dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;

in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;

in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo o proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;

in uscita per chi proviene da Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), oppure proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza.