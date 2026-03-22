A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 22 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle due notti di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo, sulla stessa A1, di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), o di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.