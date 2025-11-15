A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ATTIGLIANO

Roma, 15 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Attigliano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Orvieto;

in uscita per chi proviene da Roma: Orte;

-dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Orte;

in uscita per chi proviene da Firenze: Orvieto.