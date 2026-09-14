A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ATTIGLIANO

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Roma: Orte;

in uscita per chi proviene da Firenze: Orvieto.

Si ricorda che, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.