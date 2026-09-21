A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ATTIGLIANO

Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 24 e venerdì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Orte.

Si precisa che per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel Comune di Bomarzo;

in uscita per chi proviene da Firenze: Orvieto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.