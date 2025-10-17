A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI AREZZO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI AREZZO
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Arezzo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze;
-nelle tre notti di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Monte San Savino;
in uscita per chi proviene da Firenze: Valdarno, al km 335+800.